Почему у украинцев "исчезнет" стаж

В ходе перерасчета выплат некоторые пенсионеры теряют до 10 лет сверхнормативного стажа, за который государство начисляет ежемесячные надбавки.

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Как объясняют специалисты Пенсионного фонда, чаще всего с такой проблемой сталкиваются женщины, вышедшие на заслуженный отдых до 2011 года, но продолжавшие работать.

Как работает закон и когда действия фонда правомерны

До октября 2011 года нормативный стаж для женщин составлял 20 лет, а для мужчин – 25. Все, что отработано сверх этой нормы, считается сверхстажем, за который начисляется доплата. Однако позже требования ужесточили до 30 и 35 лет соответственно.

Юристы отмечают, что переход на новые, более жесткие правила допускается не всегда. Если после 1 октября 2011 года пенсионеру произвели перерасчет с учетом новой зарплаты, Пенсионный фонд автоматически применяет новую норму в 30 лет.

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Именно из-за этого изменения порога человек может потерять 10 лет сверхстажа.

Перерасчет только с добавлением нового стажа, без учета нового дохода, не дает оснований менять норму с 20 лет на 30 лет– рассказали эксперты.

Продолжение работы после выхода на пенсию также сохраняет за гражданином право на старую норму.

Что делать для защиты своих выплат

Каждый год сверхнормативного стажа гарантирует доплату в размере 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас этот показатель составляет 2 595 гривен, то есть за каждый "лишний" год вы получаете 25,95 гривны ежемесячно. Потеря 10 лет означает минус почти 260 гривен из вашего кошелька.

Чтобы проверить, законно ли вам урезали стаж, необходимо обратиться в ПФУ. Запросите копию заявления, на основании которого проводился перерасчет, соответствующее распоряжение и расчеты вашего заработка до и после процедуры.

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Только эти документы покажут, действительно ли вы просили учесть новую зарплату, которая запустила механизм потери избыточного стажа.

Что еще изменится и какие ловушки ждут пенсионеров

Стоит помнить, что возвращение к активной работе на пенсии таит и другие риски. Как уже сообщалось ранее, каждый трудоустроенный пенсионер обязан уведомить ПФУ в течение 10 дней. Если этого не сделать, государство продолжит выплачивать надбавки для неработающих, которые затем придется возвращать через суд.

В то же время есть и положительные новости для тех, кто сохранил свой сверхстаж. С 1 января 2027 года правительство планирует повысить прожиточный минимум до 2 878 гривен. Соответственно, стоимость одного года сверхурочной работы увеличится до 28,78 гривны, что автоматически увеличит ежемесячные доплаты после окончательного увольнения с работы.