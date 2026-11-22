Чому в українців "зникне" стаж

Під час перерахунку виплат деякі пенсіонери втрачають до 10 років понаднормового стажу, за який держава нараховує щомісячні надбавки.

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Як пояснюють фахівці Пенсійного фонду, найчастіше з такою проблемою стикаються жінки, які вийшли на заслужений відпочинок до 2011 року, але продовжували працювати.

Як працює закон та коли дії фонду правомірні

До жовтня 2011 року нормативний стаж для жінок становив 20 років, а для чоловіків – 25. Усе, що відпрацьовано понад цю норму, вважається надстажем, за який іде доплата. Проте пізніше вимоги посилили до 30 та 35 років відповідно.

Юристи наголошують, що перехід на нові, жорсткіші правила допускається не завжди. Якщо після 1 жовтня 2011 року пенсіонеру зробили перерахунок із врахуванням нової зарплати, Пенсійний фонд автоматично застосовує нову норму у 30 років.

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Саме через цю зміну межі людина може втратити 10 років надстажу.

Перерахунок лише з додаванням нового стажу, без врахування нового доходу, не дає підстав міняти норму 20 років на 30 років– розповіли експерти.

Продовження роботи після виходу на пенсію також зберігає за громадянином право на стару норму.

Що робити для захисту своїх виплат

Кожен рік понаднормового стажу гарантує доплату в розмірі 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зараз цей показник становить 2 595 гривень, тобто за кожен "зайвий" рік ви отримуєте 25,95 гривні щомісяця. Втрата 10 років означає мінус майже 260 гривень з вашого гаманця.

Щоб перевірити, чи законно вам урізали стаж, необхідно звернутися до ПФУ. Замовте копію заяви, за якою проводився перерахунок, відповідне розпорядження та розрахунки вашого заробітку до і після процедури.

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Лише ці документи покажуть, чи дійсно ви просили врахувати нову зарплату, яка запустила механізм втрати надстажу.

Які ще зміни та пастки чекають на пенсіонерів

Варто пам'ятати, що повернення до активної роботи на пенсії приховує й інші ризики. Як вже повідомлялося раніше, кожен працевлаштований пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, держава продовжить платити надбавки для непрацюючих, які потім доведеться повертати через суд.

Водночас є і позитивні новини для тих, хто зберіг свій надстаж. З 1 січня 2027 року уряд планує підвищити прожитковий мінімум до 2 878 гривень. Відповідно, вартість одного року понаднормової роботи зросте до 28,78 гривні, що автоматично збільшить щомісячні доплати після остаточного звільнення з роботи.