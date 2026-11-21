На скільки держава оновить виплати військовим

Згідно із законодавством, раніше призначені військові пенсії підлягають перерахунку в разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

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Це передбачено статтею 63 Закону України № 2262-XII. Водночас стаття 51 цього документа визначає, що перерахунок здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли обставини для зміни розміру пенсії. Відповідні норми також роз'яснює Пенсійний фонд України.

Водночас із 1 січня 2027 року можуть змінитися виплати чинним військовослужбовцям. Під час розгляду проєкту Державного бюджету на 2027 рік Верховна Рада підтримала доручення уряду опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військових. Спочатку пропонували збільшити його на 20%, однак конкретний відсоток у підсумковому формулюванні не закріпили. Тому остаточні суми та механізм підвищення ще мають визначити Кабмін і відповідні бюджетні рішення.

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Спочатку пропонували збільшити його на 20%, однак конкретний відсоток у підсумковому формулюванні не закріпили. Тому остаточні суми та механізм підвищення ще мають визначити Кабмін і відповідні бюджетні рішення.

Для військових пенсіонерів ця ініціатива має окреме значення. Адже підвищення грошового забезпечення чинних військовослужбовців саме по собі не гарантує автоматичного збільшення вже призначених пенсій.

Як суди вирішують суперечки щодо премій

Судова практика 2026 року показує, що відмови у видачі довідок є незаконними. Наприклад, Полтавський окружний адміністративний суд зобов'язав уповноважений орган підготувати документ для перерахунку пенсії з 1 лютого 2026 року, де чоловік вимагав врахувати 65% надбавки за особливості служби та 390% премії.

Схоже рішення ухвалив і Харківський окружний адміністративний суд, наголосивши, що конкретні відсотки преміювання залежать від особистого внеску військового та наявного фонду фінансування. "Суд змусить видати довідку, але не намалює там бажані відсотки, якщо вони не підтверджені фактично", – пояснюють експерти.

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Що відомо про передісторію пенсійних суперечок

Навіть після масштабної індексації 1 березня 2026 року на 12,1% багато українців продовжують втрачати власні гроші через непомітні бюрократичні неточності. Причиною часто стають застарілі дані або невраховані довідки у пенсійній справі, тому колишнім військовослужбовцям варто брати ситуацію під особистий контроль, як вже повідомлялося раніше.

Крім того, непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, мають право на спеціальну надбавку у розмірі близько 1 297 гривень.