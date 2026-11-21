На сколько государство обновит выплаты военным

Согласно законодательству, ранее назначенные военные пенсии подлежат перерасчету в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих.

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Это предусмотрено статьей 63 Закона Украины № 2262-XII. В то же время статья 51 этого документа определяет, что перерасчет осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства для изменения размера пенсии. Соответствующие нормы также разъясняет Пенсионный фонд Украины.

При этом с 1 января 2027 года могут измениться выплаты действующим военнослужащим. В ходе рассмотрения проекта Государственного бюджета на 2027 год Верховная Рада поддержала поручение правительства проработать вопрос повышения денежного довольствия военных. Изначально предлагалось увеличить его на 20%, однако конкретный процент в итоговой формулировке не закрепили. Поэтому окончательные суммы и механизм повышения еще предстоит определить Кабмину и соответствующими бюджетными решениями.

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Изначально предлагалось увеличить его на 20%, однако конкретный процент в итоговой формулировке не закреплен. Поэтому окончательные суммы и механизм повышения еще должны быть определены Кабмином и соответствующими бюджетными решениями.

Для военных пенсионеров эта инициатива имеет особое значение. Ведь повышение денежного довольствия действующих военнослужащих само по себе не гарантирует автоматического увеличения уже назначенных пенсий.

Как суды разрешают споры о премиях

Судебная практика 2026 года показывает, что отказы в выдаче справок являются незаконными. Например, Полтавский окружной административный суд обязал уполномоченный орган подготовить документ для перерасчета пенсии с 1 февраля 2026 года, в котором мужчина требовал учесть 65% надбавки за особенности службы и 390% премии.

Аналогичное решение принял и Харьковский окружной административный суд, подчеркнув, что конкретные проценты премии зависят от личного вклада военнослужащего и имеющегося фонда финансирования. "Суд обяжет выдать справку, но не укажет в ней желаемые проценты, если они не подтверждены фактически", – объясняют эксперты.

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Что известно о предыстории пенсионных споров

Даже после масштабной индексации 1 марта 2026 года на 12,1% многие украинцы продолжают терять свои деньги из-за незаметных бюрократических неточностей. Причиной часто становятся устаревшие данные или неучтенные справки в пенсионном деле, поэтому бывшим военнослужащим стоит взять ситуацию под личный контроль, как как уже сообщалось ранее.

Кроме того, неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, имеют право на специальную надбавку в размере около 1 297 гривен.