Пенсионеров ждет масштабная индексация: кому и на сколько повысят пенсию

Минимальные пенсии в этом году не вырастут, но произойдет ежегодная индексация. Правда, не в марте, как должно было быть, а в апреле. 24 Канал пообщался с председателем налогового комитета, чтобы узнать, стоит ли рассчитывать на повышение и о каком проценте может идти речь.

Имеет ли ПФУ ресурсы для повышения пенсий

Даниил Гетманцев убеждает, что индексация пенсий состоится, поскольку выплаты на это в Пенсионном фонде предусмотрены. Так, план на январь по Единому социальному взносу, который наполняет ПФУ, перевыполнен на 26,5%, или на 6,1 миллиарда гривен.

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Министр Минсоцполитики Оксана Жолнович сообщила, что индексацию пенсий Кабмин планирует провести в апреле в соответствии с инфляцией.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в апреле. Сейчас проводим расчеты.

На сколько могут проиндексировать выплаты

, что раньше в ведомстве говорили , что индексация пенсионных выплат состоится в марте.

Нардеп объясняет, что пенсии в Украине индексируются исходя из двух показателей:

размер инфляции,

динамика средней заработной платы, с которой уплачен ЕСВ за последние три года.

Далее соответствующий коэффициент рассчитывается как половина от показателя инфляции за предыдущий год и показателя средней заработной платы за предыдущие три года.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики На сегодняшний день у нас показатель инфляции 26,6%, но пока нет показателя средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачен ЕСВ. Этот показатель подсчитывает сейчас Пенсионный фонд и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю-две. И тогда мы узнаем, каким будет размер индексации. В любом случае, размер индексации будет определяться двузначными цифрами.

Кого будет касаться индексации

Обычно украинцам повышали пенсии дважды в год, кроме индексации. Это предусмотрено бюджетом. Однако в этом году в бюджет депутаты не заложили повышение прожиточного минимума, а соответственно и привязанных к нему пенсий.

В ПФУ ранее отмечали, что в 2023 году однозначно состоится индексация для получающих пенсию страховую:

это пенсии по возрасту,

по инвалидности,

в связи с потерей кормильца,

по выслуге лет.

Также индексация будет касаться пенсий военным и чернобыльцам, имеющим инвалидность, и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, поскольку минимальный размер этих выплат зависит от средней заработной платы за предыдущий год.

Гетманцев подчеркнул, что индексация будет касаться всех категорий пенсионеров, "в прошлом году пенсия индексировалась, несмотря на войну, для 10,7 миллиона пенсионеров".

Кто имеет право на пенсию

В Украине право на пенсионные выплаты имеют украинцы, которые накопили достаточный размер страхового стажа. С 2023 года минимальный размер составляет 30 лет для тех, кому исполнилось 60 лет.

Под страховым стажем подразумевается период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

В связи с полномасштабной войной в Украине с 1 марта 2022 года правительство разрешило ФЛП не платить ЕСВ, однако в таком случае страховой стаж не будет начисляться.

Могут лишить пенсии из-за выезда за границу или на оккупированную территорию

7 февраля стало известно об изменениях в закон, согласно которому Пенсионному фонду будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или об их пребывании в оккупации. Даниил Гетманцев объяснил, что никого не будут лишать выплат или возможности их получать, однако это может повлиять на размер пенсии. Причина объясняется скорее желанием правительства понимать реальную картину и обеспечить социальную справедливость, по словам нардепа.

Так, нардеп резюмирует, что уже от 8 до 9 миллионов украинцев сейчас находятся за границей из-за войны. Подавляющее большинство – женщины с детьми и пенсионеры, учитывая мобилизацию. Поэтому отмечает, что могут быть две совершенно разные ситуации.

Многие государства ввели различные программы поддержки и может быть так, что в одной семье взрослая женщина смогла найти работу или запустить бизнес, получает социальные пособия и в Украине, и от государства пребывания. И родители ее получают двухканальную поддержку, а также подушку безопасности в виде сбережений,

– рассказывает он.

Вместе с тем может возникнуть ситуация, когда убегая от войны люди физически не успели оформить пенсию или социальную выплату, потеряли необходимые документы, не имеют помощи ни от Украины, ни от государства, где находятся. Таким образом, не имеют никаких доходов.

Поэтому здесь нардеп считает, что нужно обеспечить социальную справедливость, а для этого нужно вести соответствующий учет и понимать, где находится пенсионер. То же касается оставшихся на временно оккупированных территориях граждан, или тех, кто в силу разных обстоятельств вернулись на них.

Никакая социальная выплата, ни одно социальное обязательство государства не снимается. И само по себе пребывание не является основанием для того, чтобы они снимались. Но иногда они могут повлиять на размер этого социального обязательства и иногда может быть перерасчет как в сторону увеличения, так и уменьшения.

– добавляет Гетманцев.

Как оформить пенсию за границей

Если вы были вынуждены выехать за границу, однако имеете достаточно накопленного страхового стажа и вам уже исполнилось 60 лет, можете попробовать оформить пенсию онлайн через сайт ПФУ.

Чтобы оформить онлайн пенсию, нужно зайти на сайт сайте ПФУ, нажав здесь, и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией на экране и перейти по ссылке "Вход", войдя в личный кабинет. Чтобы войти в личный кабинет, можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП), после чего выполнить следующие шаги:

В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласитесь на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления. Далее выберите "Продолжить" и вид пенсии, например "Пенсия по возрасту";

Заполните анкету и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных;

Прикрепите скан-копии документов, список которых будет приведен перед формированием заявления.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости внесенные в заявление данные можно отредактировать. Завершение всех операций – заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в ПФУ нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".