Индексация пенсий: в Кабмине рассказали как будут повышать выплаты

Повышение пенсий в 2024 году должны почувствовать все получатели выплат. Индексация должна затронуть всех пенсионеров.

Как вырастут выплаты

В начале 2024 года для украинских пенсионеров уже увеличили выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. Поэтому сейчас минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен.

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Уже 1 марта в Украине должны провести индексацию выплат и по планам правительства она коснется всех. Дарья Марчак сообщила, что в Кабмине уже работают над постановлением.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Наша задача, как и в 2023 году, заключается в том, чтобы все пенсионеры, независимо от того, по каким правилам они получают выплаты, почувствовали повышение пенсий в этом году. Мы внимательно следим за тем, чтобы никто из пенсионеров не остался вне индексации.

Планируется, что после индексации выплат, средняя пенсия будет составлять – 6 тысяч гривен.

Как считают индексацию

Индексацию выплат проводят согласно статье 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,

– говорится в документе.

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который используют для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, что соответствует: