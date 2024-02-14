Як зростуть виплати

На початку 2024 року для українських пенсіонерів уже збільшили виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. Тож нині мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень.

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Уже 1 березня в Україні мають провести індексацію виплат й за планами уряду вона торкнеться усіх. Дар'я Марчак повідомила, що у Кабміні уже працюють над постановою.

Дар'я Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Наше завдання, як і в 2023 році, полягає в тому, щоб усі пенсіонери, незалежно від того, за якими правилами вони отримують виплати, відчули підвищення пенсій цього року. Ми уважно стежимо за тим, щоб ніхто з пенсіонерів не залишився поза індексацією.

Планується, що після індексації виплат, середня пенсія становитиме – 6 тисяч гривень.

Як рахують індексацію

Індексацію виплат проводять згідно зі статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– йдеться в документі.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який використовують для обчислення пенсії, щорічно збільшується на коефіцієнт, що відповідає: