Як зростуть виплати
На початку 2024 року для українських пенсіонерів уже збільшили виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. Тож нині мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень.
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Уже 1 березня в Україні мають провести індексацію виплат й за планами уряду вона торкнеться усіх. Дар'я Марчак повідомила, що у Кабміні уже працюють над постановою.
Наше завдання, як і в 2023 році, полягає в тому, щоб усі пенсіонери, незалежно від того, за якими правилами вони отримують виплати, відчули підвищення пенсій цього року. Ми уважно стежимо за тим, щоб ніхто з пенсіонерів не залишився поза індексацією.
Планується, що після індексації виплат, середня пенсія становитиме – 6 тисяч гривень.
Як рахують індексацію
Індексацію виплат проводять згідно зі статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,
– йдеться в документі.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який використовують для обчислення пенсії, щорічно збільшується на коефіцієнт, що відповідає:
- 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік;
- 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.