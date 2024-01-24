На индексацию деньги есть: в Минсоцполитики сообщили о дальнейшем повышении пенсий
Источник:Подробности
В Минсоцполитики сообщили, что в госбюджете достаточно средств для проведения индексации пенсий в марте. Однако если средств все же не хватит, будут сокращать некоторые программы соцподдержки.
Деньги на индексацию есть
Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в госбюджете Украины заложены средства для мартовской индексации. Так что на базовые расходы, то есть пенсии и соцпомощь, деньги найдутся.
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Однако она предупредила, что предположительно остановят программу санаторно-курортного восстановления.
Потому что есть реабилитация, которую мы развиваем – это больше формат отдыха, еще какие-то дополнительные программы, которые не жизненно необходимы для наших граждан.
Если количество получателей социальной помощи увеличится так, что закрыть базовые социальные нужды не удастся – систему расходов будет пересмотрено в пользу тех, для кого это основной источник выживания.
Для кого это какая-то дополнительная выплата, например, решение судов о повышении пенсий для отдельных категорий людей – очевидно, эти расходы будут оставаться в очереди, а для тех расходов, которые являются первоочередными для выживания, это будут приоритетные расходы.
– сказала она.
Будет ли задержка выплат
Нардеп Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона заявил, что социальные выплаты в Украине будут предоставлены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию с макрофинансовой поддержкой.
Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства.
Он пояснил, что лидеры Словакии и Венгрии блокируют предоставление поддержки для Украины, однако выход будет найден. Решающим моментом станет решение о предоставлении Украине 50 млрд евро, которое могут принять 1 февраля.