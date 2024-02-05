Индексация в марте 2024: чьи выплаты не вырастут

В марте пройдет очередная индексация пенсий для украинцев. Однако далеко не всем увеличат выплаты из-за определенных условий.

Кому не увеличат выплаты

В марте этого года пройдет очередная индексация пенсий. Пока окончательно не известен ее размер, однако в Минсоцполитики предположили, что он составит 13%. Окончательное решение по этому вопросу примут до конца февраля.

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Не почувствуют индексации те, кто:

вышел на пенсию менее 3 лет назад;

получает высокие пенсии;

получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.

В последнем случае, государство доплачивает пенсионерам, чьи выплаты не дотягивают до минимальных, чтобы они выровнялись. После индексации сумма увеличения просто заменит доплату от государства, поэтому фактически для таких лиц ничего не изменится.

На сколько продлена идентификация пенсионерам

Пенсионеры со статусом ВПЛ могут пройти идентификацию до 31 марта 2024 года. Срок продлили на два месяца, чтобы все, кто относятся к этой категории, успели пройти процедуру.

Физическая идентификация для тех, кто получает пенсию, или соцвыплаты присутствует в Украине еще с 2004 года. Это нужно для подтверждения того, что лицо является действительным и до сих пор живым.

В течение последних трех лет для пенсионеров отменили эту процедуру из-за пандемии. А с 1 июля 2023 года ее восстановили, потому что карантин закончился.