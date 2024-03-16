Повезло не только пенсионерам: какие еще выплаты проиндексируют в марте

Индексация выплат началась планово с 1 марта 2024 года. Пересчитать при этом должны не только пенсию, но и страховую денежную помощь.

Кому пересчитают выплаты

Поэтому, мартовская индексация выплат будет касаться также получателей страховых выплат. То есть тех лиц, которые получили увечье или имеют тяжелую болезнь в результате профессиональной деятельности.

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В ПФУ сообщили, что коэффициент нынешней индексации – 1,0796. Таким образом, минимальная сумма роста выплат составит – 100 гривен. А максимальный размер перечисления достиг 1 500 гривен.

Как проводится перечисление

Страховые выплаты в случае смерти пострадавшего в результате несчастного случая на производстве получают те граждане, которые имеют право на эти средства согласно законодательству Украины.

При перерасчете, во внимание берется установленная минимальная заработная плата. С 1 января 2024 года это 7 100 гривен.

️Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы: 7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен,

– сообщают в ПФУ.

Во время перечисления во внимание принимают следующие факторы:

рост цен на потребительские товары;

сумма средней зарплаты в Украине.

У кого вырастут пенсии в апреле

В апреле повышение выплат стоит ожидать 65-летним пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Их выплаты не могут быть меньше 40% от минимальной зарплаты.

Эту пенсию уже повышали в январе до 2 840 гривен, однако с апреля она составит 3 200 гривен. Так произойдет, потому что именно в этом месяце минимальная зарплата вырастет до 8 000 тысяч гривен.

Дополнительно с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые работают с учетом их обновленного страхового стажа.