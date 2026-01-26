Крупнейшее открытие рынка за десятилетие: Индия готовит "тарифный подарок" ЕС

Индия готовит резко уменьшить торговые тарифы на автомобили, которые импортируются из стран Европейского Союза. Пошлины могут сократиться до 40% вместо нынешних ставок, которые достигают 110%.

Как Индия снизит пошлины для ЕС?

Индийское правительство согласилось немедленно снизить сборы на ограниченное количество автомобилей из стран ЕС стоимостью более 15 тысяч евро, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По информации издания, впоследствии Нью-Дели постепенно уменьшат тарифы на европейские автомобили до 10%. Благодаря этому автопроизводители Европы получат более широкий доступ к индийскому рынку.

Источники рассказывают, что Индия предложила сразу снизить тарифы до 40% примерно для 200 тысяч автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в год.

Однако льготы не будут распространяться на электромобили в течение первых пяти лет, чтобы защитить местных производителей. После этого электрокары также получат таможенные послабления в том же размере.

Это станет крупнейшим открытием индийского рынка для европейских автопроизводителей на фоне завершения переговоров о соглашении о свободной торговле между Индией и ЕС,

– отмечает издание.

Стоит знать! Индия является третьим крупнейшим авторынком мира после США и Китая. Однако до сих пор страна была одной из самых закрытых для импорта автомобилей.

Что известно о торговом соглашении ЕС и Индии?

Соглашение о свободной торговле могут объявить уже во вторник, 27 января. Оно должно завершить многолетние переговоры по торговле между Евросоюзом и Индией. Его уже называют "матерью всех соглашений", пишет Reuters.

Договоренности должны увеличить общие объемы товарооборота между ЕС и Индией.

В то же время соглашение призвано поддержать индийский экспорт, в частности текстиля и ювелирных изделий, которые пострадали от высоких тарифов США.

С другой стороны, снижение тарифов станет серьезным стимулом для европейских автопроизводителей, таких как:

Volkswagen;

Renault;

Stellantis;

Mercedes-Benz;

и BMW.

На сегодня они занимают менее 4% индийского рынка. Однако новые тарифы позволят европейским компаниям дешевле продавать автомобили в Индии и расширять локальное производство, ориентируясь на потребности рынка.

Заметьте! Однако источники отмечают, что переговоры по торговому соглашению ЕС и Индии конфиденциальные, а условия еще могут измениться.

Почему Индия углубляет торговлю с ЕС?