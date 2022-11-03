Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти: объясняют "моральными принципами"

В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию. Страна увеличила импорт российского топлива с начала полномасштабной войны.

Согласно данным трекера энергетических грузов Vortexa, в октябре Россия поставляла в Индию 946 тысяч баррелей нефти в сутки. В общей сложности это составило 22% от всего импорта нефти в Индию. После России по количеству поставок идут Ирак (20,5%) и Саудовская Аравия (16%).

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По сравнению с сентябрем общий импорт сырой нефти в октябре вырос на 5%, а импорт из России – на 8%,

При этом Индия впервые импортировала больше нефти из России морем, чем ЕС – объем поставок в Индию был на 34% больше. Кроме того, Индия импортировала из России около 106 тысяч баррелей мазута в день, что является новым максимумом. Крупнейшим покупателем российской нефти традиционно остался Китай.

Еще в 2021 году Россия поставляла в Индию менее 1% от общего импорта. Рост доли России на индийском рынке в 2022 году был спровоцирован крупными скидками после полномасштабного вторжения в Украину. Предоставляем, во время полномасштабной войны Индия увеличила торговое обращение с Россией на 310%, а Китай – на 64%.

Если бы Индия не покупала или кто-нибудь другой не покупал российскую нефть, и российская нефть ушла бы с рынка, что произошло бы с международными ценами? Индия будет покупать нефть и газ в любом месте, поскольку правительство имеет "нравственную обязанность" обеспечить свое население энергией.

– заявил Министр нефти в Индии Хардип Пури

Он добавил, что в случае эмбарго российской нефти цены могут повыситься до 200 долларов за баррель.

Снабжение нефти после введения санкций

С 5 декабря G7 введет запрет на ограничение всех морских перевозок нефти, цены на которые превышают ценовой потолок, а с 5 февраля – всех нефтепродуктов. Это может ударить по поставкам российской нефти во все страны, ведь в ЕС находится самый большой рынок морских страховок.

Остается большая неопределенность относительно того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после эмбарго ЕС с 5 декабря, в то же время наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из наибольших ограничений.

– заявила аналитик Серена Хуанг

Напомним, США и партнеры завершают работу над установкой ценового потолка для российской нефти. Существует версия, что цена будет установлена на уровне 63 – 64 доллара за баррель.