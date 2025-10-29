Удар санкций США по России: судьба Кремля решится в Азии

Попытки Дональда Трампа финансово задушить российскую военную машину в Украине через санкции против российских нефтяных компаний сразу вызвали волну реакций в двух странах. Речь идет об Индии и Китае.

Как Китай и Индия повлияют на санкции США против России?

Некоторые нефтяные компании начали отменять заказы, пытаясь успеть до 21 ноября – конечного срока действия санкций против двух крупнейших нефтяных гигантов России, "Роснефти" и "Лукойла", пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

К этому времени две самые населенные страны мира – Индия и Китай – в основном игнорировали призывы американского лидера прекратить закупки российской нефти, а также его угрозы относительно последствий. Однако первые признаки соблюдения "огромных" санкций Трампа могут быть лишь временной паузой, пока компании ищут новые способы поставлять и покупать дешевую российскую нефть через сложную систему посредников и "теневой флот" танкеров с непрозрачной структурой собственности.

Обратите внимание! В итоге, насколько сильно санкции Трампа ударят по России, может решиться именно в Азии.

Вместе Индия и Китай импортируют от 3,5 до 4,5 миллиона баррелей российской нефти в день, и значительная часть этого объема приходится на компании, которые попали под новые санкции. По словам Ричарда Джонса, аналитика по сырой нефти компании Energy Aspects, от 1,4 до 2,6 миллиона баррелей в день поставок в Индию и Китай может прекратиться после наступления ноябрьского дедлайна.

Для Индии эти санкции создают сложную дилемму: между острой потребностью в дешевой энергии и историческими связями с Москвой – и одновременно стратегическим партнерством с США,

Заметьте! Нью-Дели также надеется на потепление отношений с Трампом после того, как он ввел 50% пошлины на индийские товары, но закупки российской нефти остаются камнем преткновения.

После того, как западные страны запретили морские поставки российской нефти из-за вторжения Москвы в Украину, Кремль успешно переориентировался на Восток, найдя экономическую поддержку в Китае и Индии, которые покупали нефть по большим скидкам. Обе азиатские государства оправдывали эти закупки национальными интересами и энергетической безопасностью.

Однако уже через короткое время после объявления санкций Трампа против "Роснефти" и "Лукойла" появились признаки того, что санкции начали действовать.

У Китае несколько государственных нефтяных компаний уже отменили часть закупок российской нефти. Подобная ситуация и в Индии, где крупнейший частный нефтепереработчик Reliance заявил CNN, что "адаптирует работу нефтеперерабатывающего завода к требованиям санкций" и "полностью привержен соблюдению действующих правил". А в понедельник крупнейшая государственная нефтяная компания Индии – Indian Oil Corporation – также заявила, что будет придерживаться всех действующих санкций.

В настоящее время большинство индийских и китайских государственных покупателей фактически введут самоограничения на несколько циклов, пока не поймут, насколько серьезно США настроены их выполнять,

– сказал Ричард Джонс.

Важно! Несоблюдение санкций может создать серьезные финансовые риски для китайских и индийских компаний, поскольку вторичные санкции могут сделать невозможным их кредитование в американских банках.

Как на Россию уже повлияли санкции?

Акции российских компаний полетели вниз на фоне санкций. Об этом пишет российское медиа The Moscow Times.

Например, акции "Роснефти" упали на 5,6% и составляют 368,4 рубля за штуку. Акции "Лукойла" снизились на 6,5%, а цена сейчас – 5 242 рубля.

Интересно! С момента введения ограничений, "Лукойл" и "Роснефть" потеряли более 900 миллиардов рублей.

Что говорит Трамп о ситуации по Китаю и Индии?