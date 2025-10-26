Что известно о закупках нефти Индией и Китаем?
Трамп рассказал, что закупки российской нефти вызывают у него старбованисть, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с прессой его спросили спросили, планирует ли он обсуждать с главой Китая Си Цзиньпином закупки российской нефти.
Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай... не знаю, вы, вероятно, видели сегодня – Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции,
– заявил Трамп в ответ.
Кто покупает больше всего нефти у России?
Тайвань в этом году назвали крупнейшим в мире импортером российских нефтепродуктов в соответствии с данными Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Дело в том, что корпорация Formosa Petrochemical (FPCC) значительно увеличила свою зависимость от российской нефти с 9% до полномасштабного вторжения до 90% в первой половине 2025 года. Это сделало Тайвань крупнейшим покупателем российской нефти в мире.
В то же время Тайвань в значительной степени удалось уменьшить зависимость от российского угля, сократив импорт на 67% в первой половине 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.
Как страны отказываются от энергоносителей из России?
Индия находит альтернативу российской нефти, поэтому начала закупки из Катара и Ирака. Reliance Industries Ltd. приобрела миллионы баррелей нефти с Ближнего Востока и США, адаптируя контракты к новым регуляторным условиям.
В Венгрии отметили, что Будапешт не откажется от российской нефти, поскольку Россия является надежным партнером. Однако страна рассматривает Туркменистан как нового поставщика газа. Также Венгрия подписала контракты на закупку СПГ с Францией и Великобританией.