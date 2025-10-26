Что известно о закупках нефти Индией и Китаем?

Трамп рассказал, что закупки российской нефти вызывают у него старбованисть, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой его спросили спросили, планирует ли он обсуждать с главой Китая Си Цзиньпином закупки российской нефти.

Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай... не знаю, вы, вероятно, видели сегодня – Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции,

– заявил Трамп в ответ.

Кто покупает больше всего нефти у России?

Тайвань в этом году назвали крупнейшим в мире импортером российских нефтепродуктов в соответствии с данными Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Смотрите также Начало конца "Лукойла": как Трамп выгонит российского монополиста из ЕС

Дело в том, что корпорация Formosa Petrochemical (FPCC) значительно увеличила свою зависимость от российской нефти с 9% до полномасштабного вторжения до 90% в первой половине 2025 года. Это сделало Тайвань крупнейшим покупателем российской нефти в мире.

В то же время Тайвань в значительной степени удалось уменьшить зависимость от российского угля, сократив импорт на 67% в первой половине 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

Как страны отказываются от энергоносителей из России?