Що відомо про закупівлі нафти Індією та Китаєм?
Трамп розповів, що закупівлі російської нафти викликають у нього старбованість, повідомляє 24 Канал з посиланям на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою його запитали запитали, чи планує він обговорювати з главою Китаю Сі Цзіньпіном закупівлі російської нафти.
Можливо, я буду обговорювати це. Але знаєте, що робить Китай... не знаю, ви, ймовірно, бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже ввели санкції,
– заявив Трамп у відповідь.
Хто купує найбільше нафти в Росії?
Тайвань цьогоріч назвали найбільшим у світі імпортером російських нафтопродуктів відповідно до даних Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
Річ у тім, що корпорація Formosa Petrochemical (FPCC) значно збільшила свою залежність від російської нафти з 9% до повномасштабного вторгнення до 90% у першій половині 2025 року. Це зробило Тайвань найбільшим покупцем російської нафти у світі.
Водночас Тайвань значною мірою вдалося зменшити залежність від російського вугілля, скоротивши імпорт на 67% у першій половині 2025 року, порівняно з аналогічним періодом у 2024 році.
Як країни відмовляються від енергоносіїв з Росії?
Індія знаходить альтернативу російській нафті, тому почала закупівлі з Катару та Іраку. Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів нафти з Близького Сходу та США, адаптуючи контракти до нових регуляторних умов.
В Угорщині наголосили, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, оскільки Росія є надійним партнером. Проте країна розглядає Туркменістан як нового постачальника газу. Також Угорщина підписала контракти на закупівлю СПГ з Францією та Великою Британією.