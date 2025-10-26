Що відомо про закупівлі нафти Індією та Китаєм?

Трамп розповів, що закупівлі російської нафти викликають у нього старбованість, повідомляє 24 Канал з посиланям на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою його запитали запитали, чи планує він обговорювати з главою Китаю Сі Цзіньпіном закупівлі російської нафти.

Можливо, я буду обговорювати це. Але знаєте, що робить Китай... не знаю, ви, ймовірно, бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже ввели санкції,

– заявив Трамп у відповідь.

Хто купує найбільше нафти в Росії?

Тайвань цьогоріч назвали найбільшим у світі імпортером російських нафтопродуктів відповідно до даних Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Річ у тім, що корпорація Formosa Petrochemical (FPCC) значно збільшила свою залежність від російської нафти з 9% до повномасштабного вторгнення до 90% у першій половині 2025 року. Це зробило Тайвань найбільшим покупцем російської нафти у світі.

Водночас Тайвань значною мірою вдалося зменшити залежність від російського вугілля, скоротивши імпорт на 67% у першій половині 2025 року, порівняно з аналогічним періодом у 2024 році.

Як країни відмовляються від енергоносіїв з Росії?