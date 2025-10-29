Удар санкцій США по Росії: доля Кремля вирішиться в Азії

Спроби Дональда Трампа фінансово задушити російську воєнну машину в Україні через санкції проти російських нафтових компаній одразу викликали хвилю реакцій у двох країнах. Мова йде про Індію та Китай.

Як Китай та Індію вплинуть на санкції США проти Росії?

Деякі нафтові компанії почали скасовувати замовлення, намагаючись встигнути до 21 листопада – кінцевого терміну дії санкцій проти двох найбільших нафтових гігантів Росії, "Роснєфті" та "Лукойлу", пише 24 Канал з посиланням на CNN.

До цього часу дві найнаселеніші країни світу – Індія та Китай – здебільшого ігнорували заклики американського лідера припинити закупівлі російської нафти, а також його погрози щодо наслідків. Однак перші ознаки дотримання "величезних" санкцій Трампа можуть бути лише тимчасовою паузою, поки компанії шукають нові способи постачати та купувати дешеву російську нафту через складну систему посередників і "тіньовий флот" танкерів із непрозорою структурою власності.

Зверніть увагу! У підсумку, наскільки сильно санкції Трампа вдарять по Росії, може вирішитися саме в Азії.

Разом Індія та Китай імпортують від 3,5 до 4,5 мільйона барелів російської нафти на день, і значна частина цього обсягу припадає на компанії, які потрапили під нові санкції. За словами Річарда Джонса, аналітика з сирої нафти компанії Energy Aspects, від 1,4 до 2,6 мільйона барелів на день поставок до Індії та Китаю може припинитися після настання листопадового дедлайну.

Для Індії ці санкції створюють складну дилему: між гострою потребою в дешевій енергії та історичними зв’язками з Москвою – і водночас стратегічним партнерством зі США,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Нью-Делі також сподівається на потепління відносин із Трампом після того, як він запровадив 50% мита на індійські товари, але закупівлі російської нафти залишаються каменем спотикання.

Після того, як західні країни заборонили морські поставки російської нафти через вторгнення Москви в Україну, Кремль успішно переорієнтувався на Схід, знайшовши економічну підтримку у Китаї та Індії, які купували нафту за великими знижками. Обидві азійські держави виправдовували ці закупівлі національними інтересами та енергетичною безпекою.

Проте вже за короткий час після оголошення санкцій Трампа проти "Роснафти" і "Лукойлу" з’явилися ознаки того, що санкції почали діяти.

У Китаї кілька державних нафтових компаній уже скасували частину закупівель російської нафти. Подібна ситуація і в Індії, де найбільший приватний нафтопереробник Reliance заявив CNN, що "адаптує роботу нафтопереробного заводу до вимог санкцій" і "повністю відданий дотриманню чинних правил". А у понеділок найбільша державна нафтова компанія Індії – Indian Oil Corporation – акож заявила, що дотримуватиметься всіх чинних санкцій.

На цей час більшість індійських і китайських державних покупців фактично запровадять самообмеження на кілька циклів, поки не зрозуміють, наскільки серйозно США налаштовані їх виконувати,

– сказав Річард Джонс.

Важливо! Недотримання санкцій може створити серйозні фінансові ризики для китайських та індійських компаній, оскільки вторинні санкції можуть унеможливити їхнє кредитування в американських банках.

Як на Росію вже вплинули санкції?

Акції російських компаній полетіли вниз на тлі санкцій. Про це пише російське медіа The Moscow Times.

Наприклад, акції "Роснєфті" впали на 5,6% та становлять 368,4 рубля за штуку. Акції "Лукойлу" знизились на 6,5%, а ціна наразі – 5 242 рублі.

Цікаво! З моменту введення обмежень, "Лукойл" та "Роснєфть" втратили понад 900 мільярдів рублів.

Що каже Трамп про ситуацію щодо Китаю та Індії?