Индия впервые предложила контрмеры против тарифной политики Трампа

Индия предложила ввести пошлины на некоторые американские товары в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Это стало первым ответом страны на торговую политику Трампа, несмотря на то, что обе страны приближаются к финализации торгового соглашения.

Индия впервые собирается ответить на тарифную политику Трампа

Индия сообщила Всемирной торговой организации, что тарифы США на эти металлы являются "защитными мерами", которые могут негативно повлиять на индийский экспорт, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В Индии заявили о своем праве "приостановить льготы или другие обязательства" в качестве контрмеры против американских тарифов, в соответствии с правилами ВТО. И этот шаг стал первым ответом Индии в рамках второго срока президентства Трампа.

Еще в прошлом месяце, несмотря на очередную волну новых тарифов от США, Нью-Дели сигнализировал о своем желании воздержаться от зеркальных мер, выбрав курс на переговоры для достижения двусторонней торговой сделки. Bloomberg отмечает, что обе страны планируют завершить договоренности к осени.

Этот шаг Индии в ВТО происходит в чувствительный момент,

– заявил Аджай Шривастава, основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative в Нью-Дели.

Согласно сообщению ВТО, Индия отметила, что тарифы Трампа на сталь и алюминий повлияют на экспорт индийских товаров на сумму 7,6 миллиардов долларов, а ожидаемый объем таможенных поступлений составит 1,91 миллиарда долларов.

Заметьте! В документе говорится, что соответственно, предложенное Индией приостановление льгот означает, что будет собрано эквивалентную сумму пошлин с товаров, происходящих из США.