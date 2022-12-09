Резкое торможение: инфляция в ноябре замедлилась до 0,7%

В текущем месяце потребительские цены повысились в среднем на 0,7%. Это на 1,8% лучше показатель, чем в прошлом месяце.

Инфляционные показатели в ноябре обнародовала Государственная служба статистики.

Актуально Не все так плохо: в НБУ рассказали, что будет с ростом цен в 2023 году

Насколько поднялись цены

В целом на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре повысились на 0,6%, а жилищно-коммунальные услуги – на 0,2%. Услуги, связанные со здравоохранением, повысились на 1,0%. На образование цены не изменились. А одежда и обувь наоборот подешевели на 1,6%.

По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022 года потребительские цены повысились на 26,5%. В январе-ноябре 2022 года инфляция составила 25,7%.

Базовый индекс потребительских цен в ноябре 2022 г. увеличился на 1,3%, а с декабря предыдущего года поднялся на 21,6%.

Что такое основная инфляция?

Базовая инфляция является одной из составляющих общей инфляции, но исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием факторов, обладающих административными, случайными или сезонными свойствами.

Напомним, в октябре потребительская инфляция составила 2,5%. Больше всего в прошлом месяце подорожали яйца – на 60,5% в месяц и на 81,4% по сравнению с этим периодом в прошлом году.