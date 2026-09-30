Все из-за проблем с топливом: "соседка" Украины столкнулась с рекордной инфляцией

Уровень инфляции в Польше вырос до самого высокого показателя с середины 2025 года. Причиной стал резкий рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.

Что происходит в Польше на фоне топливного кризиса

В частности, таким образом усиливается давление на центральный банк с требованием ужесточить денежно-кредитную политику, о чем пишет Bloomberg.

Потребительские цены в сентябре выросли на 4% в годовом исчислении против 3,4% в августе. Предварительные данные соответствовали медианному прогнозу экономистов

Инфляция в стране, импортирующей энергоносители, ускоряется на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана, из-за которого цена на нефть в этом месяце выросла примерно на 12 долларов за баррель.

Правительство также прекратило действие дорогой стели цен на топливо, тогда как его попытки ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний и использовать полученные средства для частичного удешевления топлива для водителей были заблокированы президентом, которого поддерживает оппозиция.

В отсутствие снижения цен на автозаправочных станциях и на фоне того, что общая инфляция превысила допустимый для центрального банка диапазон в 2,5% плюс-минус один процентный пункт, регулятору, возможно, в скором времени придется ужесточить денежно-кредитную политику. Так считает главный стратег JB Drax Honore Андре Пачеко.

Председатель центрального банка Адам Глапинский в своих комментариях после заседания Совета по монетарной политике в этом месяце был значительно менее склонен к жесткой политике. Он прогнозировал, что стоимость заимствований, скорее всего, останется на уровне 3,75% до конца этого года и, возможно, до середины следующего.

Аналитики ING Bank Slaski SA и Bank Pekao SA во вторник изменили свои прогнозы, и теперь оба банка ожидают повышения процентных ставок. В среду злотый укрепился на 0,2% по отношению к евро на фоне ожиданий, что эти данные подтолкнут регуляторов к ужесточению денежно-кредитной политики.

Напомним, что потребительские цены в Украине в августе выросли на 0,1% по сравнению с июлем. А в годовом исчислении инфляция увеличилась до 8,1%.

В то же время годовая инфляция в России по итогам августа составила 6,34%. А потребительские цены могут вырасти на 6,8% по итогам года.