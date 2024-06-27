Самый высокий рост инфляции за 2024 год: в России новый недельный рекорд

Недельная инфляция в России составила 0,22% за 18-24 июня. Это пока самый значительный прирост за неделю в 2024 году. Всего с начала года цены выросли уже на 3,82%, пишут российские СМИ.

Инфляция в России

В последнее время цены на различные товары и услуги в России имеют тенденцию к росту. В частности, продукты питания, за исключением яиц, которые подешевели на 1%, а также лекарства, одежда, строительные материалы и смартфоны – все они подверглись росту цен. Средняя цена бензина в России выросла на 0,4% за последнюю неделю и почти на 1% с конца мая, что может быть связано с повышенным сезонным спросом.

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Цены на бензин выросли в 77 регионах по всей стране, причем в Республике Коми наблюдался самый значительный рост – на 1,5%. В крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге – цены на автомобильный бензин выросли на 0,5% за тот же период.

Рост цен играет решающую роль не только сам по себе, но и влияет на решение Центрального банка по учетной ставке, которая влияет на стоимость всех денег в экономике, включая банковские кредиты. Ожидается, что повышение учетной ставки с небольшим опозданием будет способствовать сдерживанию инфляции, что является главной целью Центрального банка. Учреждение имеет целью снизить инфляцию до 4% в год. Однако, ее годовые оценки вдвое превышают эту цель.

Сколько замороженных активов получит Украина

Обсуждение относительно окончательного механизма предоставления средств Украине продолжаются, но политическое решение уже принято.

До начала полномасштабного вторжения Россия хранила в западных ликвидных активах резерв в размере более 600 миллиардов долларов. Активы в основном были в виде иностранных ценных бумаг, банковских депозитов и корреспондентских счетов, номинированных в соответствующей валюте.

Сейчас общий объем конфискованных российских активов оценивается в 280 – 300 миллиардов долларов. Будущие доходы именно с них используют в пользу Украины.

Отметим, что лидеры стран заявляют об около 50 миллиардов долларов прибыли, на которую может претендовать Украина. В то же время окончательная сумма будет зависеть от механизма, благодаря которому будет происходить передача средств.

Еще одной хорошей новостью станет то, что эти средства Украина может получит относительно быстро – до конца этого года