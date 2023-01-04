Инфляция в Турции резко снизилась перед президентскими выборами
Источник:Politico
Индекс потребительских цен в Турции резко снизился по результатам декабря. Это может помочь действующему президенту накануне национальных выборов, который является сторонником политики низких ставок.
Инфляция в Турции резко сократилась
По данным турецкого статистического института, индекс потребительских цен в декабре вырос на 64,27%, что стало вторым месячным падением подряд по сравнению с 84,39% в ноябре.
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Отметим, что инфляция на уровне 84,39% годовых – 24-летний антирекорд рекорд Турции, а независимая группа по исследованию инфляции оценила годовой показатель в ноябре на уровне 186,27%, сообщает издание АР.
Во время выступления в Анкаре, когда Эрдоган объявил о 25% повышении зарплат и пенсий в государственном секторе, он отметил, что цель правительства в 2023 году – преодолеть инфляционный пузырь.
Мы завершили 2022 год, достигнув потребительской инфляции даже ниже среднесрочной цели. Наша цель – устранить инфляционный пузырь в этом году и полностью исключить его из повестки дня нашей страны, начиная со следующего года.
Почему инфляция снизилась
Падение в основном связано с тем, что высокий показатель за тот же период 12 месяцев назад естественным образом влечет за собой статистически более низкий всплеск инфляции. Для обычных турецких домохозяйств это вряд ли снизит стоимость жизни – даже если для Эрдогана это хорошие новости, отмечает издание Politico.
Группа исследования инфляции, состоящая из независимых ученых и экспертов, заявила, что уровень инфляции в стране за декабрь почти вдвое выше и составляет 137,55%.