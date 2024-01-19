Цены на продукты в 2024 году возрастут: какой будет ситуация с инфляцией
Источник:Громадское радио
В 2024 году прогнозируется, что инфляция в Украине несколько вырастет по сравнению с прошлым годом. В связи с этим стоимость продуктов вырастет еще больше.
Чего ждать от цен в 2024 году
Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что в Украине, как и во всем мире, существует тенденция, что потребители замечают только рост цен, а вот их снижение – нет. Он ожидает, что борщовый набор в течение года может вырасти в цене.
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Если что-то не удается хранить, например, овощи, то это создает дефицит в зимний период. Собственно, это и произошло, потому мы и видим определенные ценовые колебания. Это естественно.
Также он рассказал, что инфляция в 2024 году может возрасти, но все еще будет в контролируемых рамках.Напомним! В 2022 году инфляция в Украине составила 26%, но к концу 2023 года она существенно снизилась до 5%.
В этом году ожидается, что инфляция будет несколько выше – в пределах 10%… Динамика будет больше, цены будут расти больше, чем в прошлом. Но инфляция будет оставаться под контролем. Сезонность цен, скорее всего, мы будем также наблюдать, но, думаю, что рынок адаптируется, поэтому колебания будут меньше, чем в 2023 году,
– подытожил Фурса.
Как изменились цены на продукты в 2023 году
В прошлом году больше всего снизилась стоимость гречки – на 59,2%, до 30,5 гривны. Также в цене упали растительное масло, крупы и некоторые овощи.
На что упала цена больше всего:
- лук – на 50,7%, до 15,1 гривны за килограмм;
- морковь – на 48,9%, до 11,4 гривны за килограмм;
- масло – на 15,2%, до 59,2 гривны за литр.
- яйца – на 9,4% до 5,6 гривны за штуку.