Потребительские цены в Украине растут медленнее уже три месяца подряд. В августе уровень инфляции достиг 13,2% в годовом исчислении.

Почему инфляция замедлилась в Украине?

Снижение общей инфляции произошло даже быстрее, чем прогнозировалось, сообщает 24 канал со ссылкой на НБУ.

Базовая инфляция в Украине тоже замедлилась до 11,4% в годовом расчете, как и предполагал Нацбанк.

Такую динамику инфляционных процессов обусловили несколько факторов:

Новый урожай помог заметно притормозить рост цен на сырые продукты питания. Поэтому и обработанные продукты дорожали не так быстро.

Цены на услуги и непродовольственные товары, которые являются составляющими базовой инфляции, тоже продемонстрировали нисходящую динамику благодаря монетарной политике НБУ и ослаблению дисбалансов на рынке труда.

Заметим, что на рынке труда сократился разрыв между уровнем зарплат и ожиданием по оплате труда среди соискателей работы. Кроме того, выросло предложение рабочих кадров.

НБУ отмечает улучшение инфляционных ожиданий населения и финансовых аналитиков в августе. Хотя большинство групп опрошенных все еще ожидают, что уровень инфляции не упадет ниже двузначной отметки.

Кроме того, поисковые запросы в интернете говорят о том,что украинцы уделяют повышенное внимание теме роста цен.

Снижение инфляции ожидается и в дальнейшем. Этому будут способствовать прежде всего дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка,

– отметили в Нацбанке.

