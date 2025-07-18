Инфляция замедлилась, но украинцы не верят в улучшение

После пиковых показателей мая темп роста цен в Украине замедлился. Впрочем украинцы настроены скептически относительно дальнейшего падения инфляции.

Какие прогнозы по уровню инфляции?

Прогнозы украинцев относительно уровня инфляции в Украине на ближайшие 12 месяцев ухудшились. Если в мае население предполагало рост цен на уровне 10,2%, то в июне – уже 10,8%, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос НБУ.

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Еще более скептически настроены банкиры. Еще в апреле их прогноз роста цен был на уровне 9,8%, а уже в июле значительно ухудшился – до 11,6%.

Руководители предприятий тоже не верят в то, что инфляция опустится ниже 10%. По данным опроса в мае, они ожидают на уровне 10,9%.

Важно! Зато финансовые аналитики настроены более оптимистично. В июле они улучшили свой инфляционный прогноз до 7,5% по сравнению с 7,9% в мае.

Что говорят в НБУ относительно инфляции?

В июне инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в годовом измерении, по сравнению с показателем 15,9% в мае. НБУ отмечает, что замедление инфляции летом было ожидаемым.

Инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий,

– рассказали в НБУ.

В Нацбанке ожидают, что инфляция в Украине будет продолжать снижаться по различным товарам и услугам во второй половине 2025 года.

В частности, на падение цен должны повлиять меры монетарной политики.

Стоит знать! НБУ планирует представить обновленный прогноз по показателям инфляции на брифинге 24 июля.