Инфляция ускоряется: что будет с ценами в 2026 году

Стоимость жизни в Украине будет и дальше меняться под давлением военных и экономических факторов. Регулятор уже подготовил новый сценарий развития событий, который напрямую повлияет на кошельки граждан.

Почему цены будут расти быстрее и кого это коснется

Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам 2026 года инфляция ускорится до 12,5%. Это означает, что стоимость базовых товаров и услуг для украинцев будет расти более заметно, чем ожидалось ранее, о чем говорится в новом Инфляционном отчете НБУ.

Главным фактором подорожания остается война. По оценкам регулятора, только последствия российских обстрелов энергетики и инфраструктуры добавят к общему показателю около 0,7 процентного пункта.

Кроме того, на ценниках в магазинах отразятся более высокие расходы бизнеса на топливо и расширение бюджетных расходов государства.

Когда ожидать финансового облегчения и стабилизации

Ситуация начнет выравниваться лишь со временем. "В 2027 году инфляция замедлится до 7,3% в годовом исчислении. Этому должны способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть и меры денежно-кредитной политики", – пояснили в Нацбанке.

Чтобы защитить сбережения украинцев от обесценивания, НБУ планирует поддерживать привлекательные ставки по гривневым депозитам и сохранять стабильность на валютном рынке. В то же время покупательная способность граждан временно снизится из-за охлаждения рынка труда на фоне атак врага.

Обратите внимание! Вернуться к идеальному показателю инфляции в 5%, который считается нормой для стабильной экономики, Нацбанк рассчитывает не раньше 2028 года. Главным условием для этого станет восстановление производства и увеличение количества товаров на внутреннем рынке, что позволит бизнесу снизить свои расходы.

К слову, европейцам приходится тратить все больше средств на повседневные нужды. В октябре инфляция в еврозоне выросла до 4%, достигнув самого высокого уровня за более чем три года.