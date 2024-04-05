Инфляция замедлилась до довоенных показателей: НБУ объяснил, почему
Источник:НБУ
Национальный банк Украины объяснил, почему инфляция замедлилась до самого низкого уровня за последние 3,5 года. В феврале 2024 года показатель инфляции составил лишь 4,3%, что ниже, чем ожидалось.
Как изменились показатели инфляции
Причинами замедления инфляции стали большее количество продовольственной продукции на рынке и эффекты от большого урожая прошлого года.
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В марте инфляция продолжала снижаться, достигнув примерно 3,5%. Последний раз такой низкий показатель был в октябре 2020 года – 2,6%.
По данным НБУ, цены на продовольствие не выросли благодаря теплой погоде, большим урожаям и переходу некоторых производителей на внутренний рынок. Но некоторые продукты, например картофель и яблоки, подорожали из-за меньшего количества качественных товаров, а цены на импортные продукты, такие как твердые сыры и масло, тоже повлияли на инфляцию.
Рост цен на продукты / Скриншот из отчета НБУ
Среди других показателей:
- Цены на одежду и обувь, продолжали падать. Стоимость услуг тоже выросла медленнее, главным образом из-за снижения цен на продукты питания и энергию.
- В то же время в феврале выросли цены на топливо, в основном из-за проблем с доставкой, особенно на автомобильный газ, и из-за повышения мировых цен на нефть.
- Алкогольные напитки и табачные изделия дорожали медленнее, в частности из-за конкуренции со стороны теневого предложения и снижения давления со стороны затрат на сырье и энергию.