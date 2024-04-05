Инфляция замедлилась до довоенных показателей: НБУ объяснил, почему

Национальный банк Украины объяснил, почему инфляция замедлилась до самого низкого уровня за последние 3,5 года. В феврале 2024 года показатель инфляции составил лишь 4,3%, что ниже, чем ожидалось.

Как изменились показатели инфляции

Причинами замедления инфляции стали большее количество продовольственной продукции на рынке и эффекты от большого урожая прошлого года.

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В марте инфляция продолжала снижаться, достигнув примерно 3,5%. Последний раз такой низкий показатель был в октябре 2020 года – 2,6%.

Показатели инфляции / Скриншот из отчета НБУ

По данным НБУ, цены на продовольствие не выросли благодаря теплой погоде, большим урожаям и переходу некоторых производителей на внутренний рынок. Но некоторые продукты, например картофель и яблоки, подорожали из-за меньшего количества качественных товаров, а цены на импортные продукты, такие как твердые сыры и масло, тоже повлияли на инфляцию.

Рост цен на продукты / Скриншот из отчета НБУ

Среди других показателей:

Цены на одежду и обувь, продолжали падать. Стоимость услуг тоже выросла медленнее, главным образом из-за снижения цен на продукты питания и энергию.

В то же время в феврале выросли цены на топливо, в основном из-за проблем с доставкой, особенно на автомобильный газ, и из-за повышения мировых цен на нефть.