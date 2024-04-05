Як змінилися показники інфляції

Причинами сповільнення інфляції стали більша кількість продовольчої продукції на ринку та ефекти від великого врожаю минулого року.

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В березні інфляція продовжувала знижуватися, досягнувши приблизно 3,5%. Востаннє такий низький показник був у жовтні 2020 року – 2,6%.

Показники інфляції / Скриншот зі звіту НБУ

За даними НБУ, ціни на продовольство не зросли завдяки теплій погоді, великим врожаям і переходу деяких виробників на внутрішній ринок. Але деякі продукти, як-от картопля та яблука, подорожчали через меншу кількість якісних товарів, а ціни на імпортні продукти, такі як тверді сири та масло, теж вплинули на інфляцію.

Зростання цін на продукти / Скриншот зі звіту НБУ

Серед інших показників:

Ціни на одяг та взуття, продовжували падати. Вартість послуг теж зросла повільніше, головним чином через зниження цін на продукти харчування та енергію.

Водночас у лютому зросли ціни на пальне, здебільшого через проблеми з доставкою, особливо на автомобільний газ, і через підвищення світових цін на нафту.