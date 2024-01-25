В 2024 году инфляция снизилась: в НБУ рассказали, продолжит ли она падать в дальнейшем

В НБУ сообщили о необходимости дальнейшего поддержания курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции в 2024 году. О том, каким образом это будут осуществлять и какие показатели инфляции ожидать, читайте дальше.

Инфляционное давление в 2023 году снизилось

Несмотря на продолжение войны, в прошлом году инфляционное давление существенно снизилось. В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре, сообщили в НБУ во время брифинга НБУ, передает 24 Канал.

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Ослаблению ценового давления в значительной степени способствовали высокие урожаи и снижение мировых цен на энергоносители. Важную роль играл мораторий на повышение тарифов на отдельные ЖКУ.

Также в НБУ добавили, что замедление базовой инфляции до 4,9% по итогам года свидетельствует о весомом влиянии последовательной монетарной политики НБУ, частности:

мер по обеспечению курсовой устойчивости;

привлекательности гривневых активов: они способствовали улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Что будет с уровнем инфляции в 2024 году

Ожидается, что с середины года инфляция несколько ускорится из-за:

исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев;

дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса;

а также переноса расходов бизнеса на потребительские цены из-за высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

Однако, инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Регулятор прогнозирует, что она составит 8,6% в конце года.

Когда инфляция вернется к целевому диапазону В НБУ ожидают, что инфляция вернется к целевому диапазону в 2025 году, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году – до цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего снижение безопасностных рисков, что предполагается в прогнозе.

По мнению регулятора, это обеспечит общее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.

Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.