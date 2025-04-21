Налоговая получит данные о счетах и сейфах украинцев: что известно о новом законопроекте

Накануне Кабмин одобрил законопроект по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей. Налоговая будет иметь доступ к информации о счетах и банковских сейфах украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Информацию о счетах и сейфах украинцев передадут налоговой

Проект закона предусматривает создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Планируют вносить следующие данные:

дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета / электронного кошелька;

вид и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа (дату начала и срок действия, дату прекращения договора, данные о лицах, которые имеют доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно этому договору).

Обратите внимание! В проекте закона закреплено, что в реестр не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа. Также не предусмотрено каких-либо ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с введением реестра.

Предлагают, чтобы администратором реестра была Государственная налоговая служба.

Также законопроект предусматривает:

создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований по администрированию ГНС;

усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизма применения мер воздействия за непредставление, несвоевременное представление, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр;

внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которые будут отвечать требованиям Европейского Союза о предотвращении отмывания денег и финансированию терроризма;

создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты;

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга – с целью усовершенствования контроля отмывания денег и других незаконных финансовых операций. Предложено расширить перечень тех, кто обязан отчитываться о подозрительных транзакциях, – добавить доверительных собственников трастов и торговцев культурными ценностями, которые проводят операции через "свободные порты", если сумма превышает 400 тысяч гривен;

недопущение к управлению и/или контролю за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников (сообщников).

Цель этого законопроекта – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права ЕС. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA.

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам,

– отметили в Правительстве.

Важно! Верховная Рада еще не приняла этот закон.