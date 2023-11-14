Развитие украинской оборонной промышленности: какие нововведения готовит Минобороны

Производство военных товаров в Украине должно расширяться. Для того чтобы укреплять украинский оборонный комплекс, нужно искать пути масштабирования таких предприятий.

Как будет развиваться украинская оборонная промышленность

Состоялась встреча между представителями Минобороны Украины и украинскими бизнесменами. Во время заседания обсуждали, как именно будет развиваться оборонная промышленность и производства для обеспечения военных.

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В Минобороны подчеркнули, что сейчас проходит масштабная работа над тем, чтобы массово производить каски, одежду, тактическое снаряжение и даже еду для военных на территории Украины. Благодаря развитию местных предприятий, логистика станет проще, а обеспечение армии будет происходить быстрее.

Перед расширением производств Минобороны будет анализировать все предложения, которые готовы предоставить украинские предприниматели. Безусловно, важнейшим фактом будет соотношение качества изготовленных товаров к их цене.

Бизнесмены ответили, что они готовы к сотрудничеству. Важным вопросом остается то, как будет выглядеть это взаимодействие. Ведь предприниматели должны заблаговременно планировать расходы, необходимые для реализации заказа Минобороны.

Обеспечением украинских защитников в 2024 году будет заниматься "Агентство закупок в сфере обороны". Это предприятие принадлежит Минобороны. Какая продукция должна производиться:

бронежилеты;

каски;

пища;

горючие материалы;

тактическое снаряжение;

одежду.

Ранее в Минобороны объявили о том, что их агентство "Государственный оператор тыла" в первую очередь осуществит закупку турникетов.