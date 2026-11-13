Путин нашел новый источник финансирования войны: западные бренды финансируют армию

Кремлевские власти нашли способ пополнять военный бюджет за счет компаний, ранее принадлежавших международным корпорациям. После так называемой "национализации" они превратились в мощный источник снабжения российских войск.

Как работает схема финансирования оккупантов

Российские подразделения иностранных компаний, перешедшие под контроль Кремля, тратят миллиарды рублей в виде пожертвований на обеспечение армии Владимира Путина, выяснило агентство Bloomberg, проанализировав корпоративные пожертвования и сообщения российских СМИ.

Основным получателем корпоративных пожертвований стал "Народный фронт" – организация, созданная по инициативе российского диктатора в 2011 году.

После начала полномасштабной войны она запустила проект "Все для победы!", через который и собирают помощь российским военным.

По данным издания, пожертвования предприятий используются для приобретения:

беспилотников;

автомобилей;

средств связи;

разведывательного оборудования;

и систем радиоэлектронной борьбы.

Вместо международных владельцев этими предприятиями теперь руководят лояльные режиму местные менеджеры. А для новых руководителей взносы на армию – это способ выслужиться перед властями и доказать свою полезность.

Какие известные бренды финансируют войну

В настоящее время к финансированию армии привлечены бывшие подразделения международных промышленных, торговых и пивоваренных компаний.

Среди компаний, которые уже присоединились:

Rockwool

Российское подразделение датского производителя изоляционных материалов пожертвовало 600 миллионов рублей. Деньги предназначались для закупки вездеходов, средств связи, разведывательных дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Akzo Nobel и DKC

Предприятия нидерландского производителя красок и итальянского производителя электротехнического оборудования совместно передали 3 миллиарда рублей на закупку снаряжения для российской армии.

AB InBev Efes

Совместное предприятие бельгийской Anheuser-Busch InBev и турецкой Anadolu Efes сообщило о пожертвовании в размере 1 миллиарда рублей в 2026 году.

Metro

После передачи российских операций под местное управление компания пообещала направить 1 миллиард рублей "Народному фронту".

В то же время издание обратило внимание на реакцию бывших владельцев предприятий на такие пожертвования, в частности AkzoNobel.

Мы полностью утратили возможность отслеживать деятельность российских компаний. Мы читали об этой истории в СМИ,

– пояснил представитель AkzoNobel.

Почему Кремль начал отбирать иностранные активы

Следует добавить, что механизм захвата компаний из "недружественных стран" Россия запустила еще в 2023 году в ответ на замораживание своих активов на Западе. Формально право собственности остается за материнской компанией, но операционный контроль полностью переходит в руки государства.

Интересно, что под удар попали преимущественно европейские и японские компании, тогда как крупный американский бизнес пока избегает "национализации".

По данным источников, близких к Кремлю, Москва опасается жесткой реакции США и глобальных санкций, а также пытается сохранить пространство для маневра в отношениях с новой американской администрацией.

Напомним, в ноябре Путин передал российские активы японского табачного гиганта Japan Tobacco International под управление российской компании "Промышленные активы". Ранее такие же решения коснулись французского производителя Tarkett и других западных предприятий.