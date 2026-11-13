Путін знайшов нове джерело грошей на війну: західні бренди фінансують армію

Як працює схема фінансування окупантів

Російські підрозділи іноземних компаній, які перейшли під контроль Кремля, витрачають мільярди рублів у вигляді пожертв на забезпечення армії Володимира Путіна, з'ясувало Bloomberg, проаналізувавши корпоративні пожертви та повідомлення російських медіа.

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Основним отримувачем корпоративних пожертв став "Народний фронт" – організація, створена за ініціативи російського диктатора у 2011 році.

Після початку повномасштабної війни вона запустила проєкт "Все для перемоги!", через який і збирають допомогу російським військовим.

За даними видання, пожертви підприємств використовують для придбання:

безпілотників;

автомобілів;

засобів зв'язку;

розвідувального обладнання;

систем радіоелектронної боротьби.

Замість міжнародних власників цими підприємствами тепер керують лояльні до режиму місцеві менеджери. А для нових керівників внески на армію – це спосіб вислужитися перед владою та довести свою корисність.

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Які відомі бренди фінансують війну

Наразі до фінансування армії залучені колишні підрозділи міжнародних промислових, торговельних і пивоварних компаній.

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Серед компаній, які вже долучилися:

Rockwool

Російський підрозділ данського виробника ізоляційних матеріалів пожертвував 600 мільйонів рублів. Гроші призначалися для закупівлі всюдиходів, засобів зв'язку, розвідувальних дронів і систем радіоелектронної боротьби.

Akzo Nobel і DKC

Підприємства нідерландського виробника фарб та італійського виробника електротехнічного обладнання разом передали 3 мільярди рублів на закупівлю спорядження для російської армії.

AB InBev Efes

Спільне підприємство бельгійської Anheuser-Busch InBev і турецької Anadolu Efes повідомило про пожертву в 1 мільярд рублів у 2026 році.

Metro

Після передачі російських операцій під місцеве управління компанія пообіцяла спрямувати 1 мільярд рублів "Народному фронту".

Водночас видання звернуло увагу на реакцію колишніх власників підприємств на такі пожертви, зокрема AkzoNobel.

Ми повністю втратили можливість відстежувати діяльність російських компаній. Ми читали про цю історію у ЗМІ– пояснив представник AkzoNobel.

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Слід додати, що механізм захоплення компаній з "недружніх країн" Росія запустила ще у 2023 році як відповідь на заморожування своїх активів на Заході. Формально право власності залишається за материнською компанією, але операційний контроль повністю переходить до рук держави.

Цікаво, що під удар потрапили переважно європейські та японські компанії, тоді як великий американський бізнес поки що уникає "націоналізації".

За даними джерел, близьких до Кремля, Москва боїться жорсткої реакції США та глобальних санкцій, а також намагається зберегти простір для маневру у відносинах з новою американською адміністрацією.

Нагадаємо, у листопаді Путін передав російські активи японського тютюнового гіганта Japan Tobacco International під управління російської компанії "Промислові активи". Раніше такі ж рішення торкнулися французького виробника Tarkett та інших західних підприємств.