Путин отобрал заводы у гиганта JTI: что ждет табачный рынок России

Что произошло с активами известного производителя сигарет

Российский диктатор Владимир Путин передал под государственный контроль четыре фабрики японской компании Japan Tobacco International (JTI). Согласно новому указу, управление этими предприятиями принудительно переходит к российскому АО "Промышленные активы", как пишет Euronews.

Adv

Речь идет о колоссальных потерях для иностранного инвестора, ведь японский гигант контролировал около 40% всего табачного рынка страны-агрессора. Под так называемое управление попали фабрики в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях, где работает более 4 тысяч человек.

Какие бренды оказались в руках российского государства

Компания выпускала на территории России сигареты под всемирно известными брендами Winston, Glamour, Camel, LD и Sobranie. Теперь весь этот производственный процесс, в который Japan Tobacco Group инвестировала более 4,6 миллиарда долларов за последние 20 лет, фактически присвоен российскими властями без согласия владельцев и каких-либо компенсаций.

Реклама

В самой JTI заявили, что в настоящее время оценивают ситуацию и пытаются защитить интересы своих сотрудников. В то же время правительство Японии уже выразило резкий протест по дипломатическим каналам, а министр финансов Сацуки Катаяма потребовала немедленной отмены этого решения, подчеркнув недопустимость нарушения прав японского бизнеса.

Почему Кремль пошел на этот шаг именно сейчас

Эта показательная конфискация произошла на фоне резкого обострения отношений между Токио и Москвой. Недавно российские спецслужбы задержали японского журналиста Юки Имаи, обвинив его в шпионаже, который японская сторона категорически отвергает как безосновательный.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Стоит напомнить, что механизм "внешнего управления" Россия использует как инструмент шантажа и мести за западные санкции. Ранее по такой же схеме Кремль уже отобрал активы других европейских гигантов, среди которых Nestlé, Auchan, Leroy Merlin и "Metro". Это очередной суровый урок для тех международных корпораций, которые после начала полномасштабного вторжения в 2022 году решили не уходить с российского рынка, надеясь переждать кризис.