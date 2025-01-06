Доверие к Украине уменьшилось: иностранные инвестиции упали

За последний год иностранные инвестиции в Украину значительно сократились. Какими были показатели в конце 2024 года и удалось ли выровнять сальдо платежного баланса Украины, читайте дальше.

Как снизились прямые иностранные инвестиции в Украину В течение 11 месяцев 2024 года прямые иностранные инвестиции в Украину снизились на 14% по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Читайте также: Где доллар и евро дороже всего стоят после выходных

При этом, реинвестированная прибыль составляет основную часть прямых иностранных инвестиций: 75% в 2023 году и 64% за 11 месяцев 2024 года. В целом, с января по конец ноября 2024 платежный баланс Украины завершился дефицитом в 3,1 миллиарда долларов, по сравнению с профицитом в 8,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2023 года.

Он также отметил, что по итогам 2024 года сальдо платежного баланса будет приближаться к нулю.

Это удалось с учетом: