Одна категория работников в вузах будет получать надбавки в 15 – 30 тысяч
- Кабмин принял постановление о предоставлении надбавок инструкторам и преподавателям в военных учебных заведениях.
- Речь идет о дополнительном вознаграждении в размере 15 – 30 тысяч гривен.
29 октября Кабмин принял постановление, которым внес изменения в постановление №168. Определенная категория сотрудников в высших учебных заведениях будет получать дополнительное вознаграждение.
Правительство расширило круг военнослужащих, которые имеют право на дополнительное вознаграждение во время военного положения. Речь идет о надбавках в 15 – 30 тысяч за осуществление обучения и подготовки персонала.передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Кто будет получать надбавки?
Отныне дополнительное вознаграждение будут получать инструкторы и преподаватели в:
- высших военных учебных заведениях;
- военных институтах;
- на факультетах и кафедрах военной подготовки;
- в отделениях военной подготовки; учреждениях профессионального предвысшего военного образования.
Постановление начало действовать с 31 августа 2025 года.
Напомним, что в июле этого года Владимир Зеленский подписал закон №13320, который предусматривает выплату дополнительного вознаграждения инструкторам в военных вузах, учебных центрах, подразделениях. Ранее надбавки получали только военные, которые работают инструкторами в учебных воинских частях.
Сумма будет зависеть от времени, которое они потратили на обучение и подготовку персонала.
Последние новости о выплатах военным и их семьям
- Кабинет Министров Украины расширил основания для выплат компенсаций семьям погибших военных, включив случаи плена, интернирования и исчезновения без вести.
- Президент Зеленский подписал закон об увеличенных выплатах для освобожденных из плена военных, нуждающихся в стационарном лечении, с дополнительным вознаграждением 50 000 гривен ежемесячно.
- С 1 ноября военные будут получать выплаты в соответствии с законом и постановлением Кабмина, включающие оклад, надбавки за выслугу лет, службу, боевые задачи, материальную помощь и компенсации.