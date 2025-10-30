Одна категория работников в вузах будет получать надбавки в 15 – 30 тысяч

29 октября Кабмин принял постановление, которым внес изменения в постановление №168. Определенная категория сотрудников в высших учебных заведениях будет получать дополнительное вознаграждение.

Правительство расширило круг военнослужащих, которые имеют право на дополнительное вознаграждение во время военного положения. Речь идет о надбавках в 15 – 30 тысяч за осуществление обучения и подготовки персонала.передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Кто будет получать надбавки?

Отныне дополнительное вознаграждение будут получать инструкторы и преподаватели в:

высших военных учебных заведениях;

военных институтах;

на факультетах и кафедрах военной подготовки;

в отделениях военной подготовки; учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Постановление начало действовать с 31 августа 2025 года.

Напомним, что в июле этого года Владимир Зеленский подписал закон №13320, который предусматривает выплату дополнительного вознаграждения инструкторам в военных вузах, учебных центрах, подразделениях. Ранее надбавки получали только военные, которые работают инструкторами в учебных воинских частях.

Сумма будет зависеть от времени, которое они потратили на обучение и подготовку персонала.

