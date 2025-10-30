Укр Рус
30 жовтня, 00:45
2

Одна категорія працівників у вишах отримуватиме надбавки у 15 – 30 тисяч

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Кабмін ухвалив постанову про надання надбавок інструкторам та викладачам у військових навчальних закладах.
  • Йдеться про додаткову винагороду у розмірі 15 – 30 тисяч гривень.

29 жовтня Кабмін ухвалив постанову, якою вніс зміни до постанови №168. Певна категорія співробітників у вищих навчальних закладах отримуватиме додаткову винагороду.

Уряд розширив коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану. Йдеться про надбавки у 15 – 30 тисяч за здійснення навчання та підготовки персоналу.передає 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Хто отримуватиме надбавки?

Відтепер додаткову винагороду отримуватимуть інструктори та викладачі у:

  • вищих військових навчальних закладах;
  • військових інститутах;
  • на факультетах і кафедрах військової підготовки;
  • у відділеннях військової підготовки; закладах фахової передвищої військової освіти.

Постанова почала діяти з 31 серпня 2025 року. 

Нагадаємо, що у липні цього року Володимир Зеленський підписав закон №13320, який передбачає виплату додаткової винагороди інструкторам у військових вишах, навчальних центрах, підрозділах. Раніше надбавки отримували лише військові, які працюють інструкторами у навчальних військових частинах.

Сума залежатиме від часу, який вони витратили на навчання та підготовку персоналу.

