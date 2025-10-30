Одна категорія працівників у вишах отримуватиме надбавки у 15 – 30 тисяч
- Кабмін ухвалив постанову про надання надбавок інструкторам та викладачам у військових навчальних закладах.
- Йдеться про додаткову винагороду у розмірі 15 – 30 тисяч гривень.
29 жовтня Кабмін ухвалив постанову, якою вніс зміни до постанови №168. Певна категорія співробітників у вищих навчальних закладах отримуватиме додаткову винагороду.
Уряд розширив коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану. Йдеться про надбавки у 15 – 30 тисяч за здійснення навчання та підготовки персоналу.передає 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
Хто отримуватиме надбавки?
Відтепер додаткову винагороду отримуватимуть інструктори та викладачі у:
- вищих військових навчальних закладах;
- військових інститутах;
- на факультетах і кафедрах військової підготовки;
- у відділеннях військової підготовки; закладах фахової передвищої військової освіти.
Постанова почала діяти з 31 серпня 2025 року.
Нагадаємо, що у липні цього року Володимир Зеленський підписав закон №13320, який передбачає виплату додаткової винагороди інструкторам у військових вишах, навчальних центрах, підрозділах. Раніше надбавки отримували лише військові, які працюють інструкторами у навчальних військових частинах.
Сума залежатиме від часу, який вони витратили на навчання та підготовку персоналу.
Останні новини про виплати військовим та їхнім родинам
- Кабінет Міністрів України розширив підстави для виплат компенсацій родинам загиблих військових, включивши випадки полону, інтернування та зникнення безвісти.
- Президент Зеленський підписав закон про збільшені виплати для звільнених з полону військових, які потребують стаціонарного лікування, з додатковою винагородою 50 000 гривень щомісячно.
- З 1 листопада військові отримуватимуть виплати відповідно до закону та постанови Кабміну, що включають оклад, надбавки за вислугу років, службу, бойові завдання, матеріальну допомогу та компенсації.