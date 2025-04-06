Какую пенсию получат лица с инвалидностью III группы в апреле

В марте 2025 года состоялась индексация пенсий. Однако выплаты для лиц с инвалидностью рассчитываются по другому принципу.

Пенсия для лиц с III группой инвалидности в Украине

Размер такой помощи будет рассчитываться в зависимости от группы и давности заболевания, пишет 24 Канал со ссылкой на слова эксперта Сергея Коробкина.

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Он пояснил, что перед назначением пенсии по инвалидности рассчитывается размер выплат, который человек получил бы по возрасту. Эксперт также отметил, что для этого нужно:

знать среднюю зарплату в Украине за три года, предшествующих выходу человека на пенсию;

умножить на коэффициент стажа;

также умножить на коэффициент зарплаты.

В 2025 году размер пенсии по инвалидности III группы составляет 50% от выплаты, которую начислили бы по возрасту. Однако она не может быть ниже, чем прожиточный минимум.

Он сейчас составляет 2361 гривну. И эта сумма в 2025 году не изменится.

Важно! В то же время для детей в возрасте до 6 лет она 2563 гривны, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен.