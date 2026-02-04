Укр Рус
4 февраля, 11:06
Инвестиции – все: российскую экономику больше не хотят финансировать

Валерия Моргун
Основні тези
  • Инвестиции в экономику России за 9 месяцев 2025 года выросли лишь на 0,5%, а до конца года прогнозируется нулевой или чуть выше рост.
  • Основные причины спада инвестиций: сокращение в транспорте, строительстве и добывающих подотраслях, в частности из-за высокой ключевой ставки, что повлияло на активность.

Инвестиции в российскую экономику прекратились расти. Увеличение инвестиций за 9 месяцев 2025 года составило 0,5%.

Что происходит с экономикой России?

По итогам года, вероятнее всего, будет ноль или чуть выше, что признал вице-премьер страны Александр Новак, пишет российское медиа "The Moscow Times".

Еще в сентябре 2025 года Минэкономразвития прогнозировало по итогам года рост инвестиций на 1,7%. Но вскоре Росстат зафиксировал сокращение инвестиций в годовом измерении – на 3,1% в III квартале. Это произошло впервые за 5 лет.

В этом году спада ожидает и Минэкономразвития – на 0,5%. А основной вклад в снижение инвестиционной активности сделали:

Все хорошо было у отраслей, которые связаны с ВПК и импортозамещением: производство "других транспортных средств" (за счет спецтехники), химическая и фармацевтическая промышленность.

Но стоит государству уменьшить финансирование – и инвестиции сжимаются,
– говорится в материале.

Обратите внимание! Центр развития приводит пример электронной промышленности, которая наращивала инвестиции, но в III квартале сократила их: Дело в том, что отрасль столкнулась со снижением государственного субсидирования, что связано с попытками сбалансировать бюджет.

Напомним, что экономике России становится "все хуже и хуже". Об этом в частности свидетельствуют изменения в отчете МВФ относительно ВВП России.

Согласно прогнозу, в 2026 году российский ВВП вырастет лишь на 0,8%. Так российская экономика в этом году будет расти в четыре раза медленнее мировой.

Даже в 2027 году темпы экономического роста в России не превысят 1%.

Заметьте! В следующем году ВВП России может уже и не вырасти, а наоборот – упасть.

Что еще известно о событиях в России?

  • Ситуация в экономике России становится хуже: прибыли компаний падают, инвестиции перестали расти. Кроме того, рентабельность в большинстве отраслей опустилась ниже ставок по кредитам и безрисковых способов вложения денег.
  • В частности, в ближайшие три года реальные зарплаты (с учетом инфляции) будут расти чуть более чем на 1%. В то же время зарплаты в военной части могут расти, а гражданской - падать.
  • Состояние экономики России можно описать как стагнация, даже стагфляция. Ожидается риск рецессии в России, особенно в начале года.