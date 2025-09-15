Укр Рус
Экономика Новости экономики Соглашение о полезных ископаемых: инвесторы США прибыли на месторождение редких металлов
15 сентября, 15:20
3

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Американские инвесторы посетили Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение в Кировоградской области для оценки инвестиционных возможностей.
  • Украина является одним из ведущих поставщиков титана, а эти месторождения рассматриваются как стартовые проекты в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины.

В Кировоградской области американские инвесторы ознакомились с перспективными месторождениями титана и циркония. Эти площадки рассматриваются как стартовые проекты в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Какое месторождение осматривали американские инвесторы?

Представители Международной финансовой корпорации развития США посетили Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Лекаревское месторождение в Кировоградской области, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра экономики Алексея Соболева.

Как отметил Соболев, эти объекты рассматриваются как возможные стартовые проекты в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины, созданного в соответствии с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США.

Вместе с делегацией посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Лекаревское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда, 
– отметил министр.

Соболев подчеркнул, что предприятия специализируются на добыче титановых руд, а в дальнейшем здесь планируется разработка циркониевых руд.

Примечательно! Также на участке обнаружены потенциальные залежи гафния – редкоземельного металла, применяемого в ядерной энергетике, аэрокосмической сфере и других высокотехнологичных отраслях.

Министр подчеркнул, что Украина является одним из ведущих мировых поставщиков титана, крайне нужного металла в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. По его словам, на металл существует высокий спрос как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки.

Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин, 
– добавил Соболев.

Примечательно! Лекаревское месторождение в Кировоградской области считается перспективным для добычи титановых и циркониевых руд. С 2000 года его разработкой занимается компания "Велта".

Что важно знать о соглашении о полезных ископаемых?