Угода про корисні копалини: американські інвестори прибули на важливе родовище рідкісних металів
- Американські інвестори відвідали Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище в Кіровоградській області для оцінки інвестиційних можливостей.
- Україна є одним з провідних постачальників титану, а ці родовища розглядаються як стартові проєкти в рамках Інвестиційного фонду відбудови України.
У Кіровоградській області американські інвестори ознайомилися з перспективними родовищами титану і цирконію. Ці майданчики розглядаються як стартові проєкти в рамках Інвестиційного фонду відновлення України.
Яке родовище оглядали американські інвестори?
Представники Міжнародної фінансової корпорації розвитку США відвідали Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат і Лікарівське родовище в Кіровоградській області, пише 24 Канал з посиланням на допис міністра економіки Олексія Соболева.
Як зазначив Соболев, ці об'єкти розглядаються як можливі стартові проєкти в рамках Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до угоди про корисні копалини між Україною і США.
Разом із делегацією відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні. Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду,
– зазначив міністр.
Соболєв підкреслив, що підприємства спеціалізуються на видобутку титанових руд, а надалі тут планується розробка цирконієвих руд.
Примітно! Також на ділянці виявлено потенційні поклади гафнію – рідкісноземельного металу, що застосовується в ядерній енергетиці, аерокосмічній сфері та інших високотехнологічних галузях.
Міністр підкреслив, що Україна є одним з провідних світових постачальників титану, вкрай потрібного металу в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. За його словами, на метал існує високий попит як у США, так і в країнах Європи та Латинської Америки.
Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад,
– додав Соболев.
Примітно! Лікарівське родовище у Кіровоградській області вважається перспективним для видобутку титанових і цирконієвих руд. З 2000 року його розробкою займається компанія "Велта".
Що важливо знати про угоду про корисні копалини?
У травні Україна та Сполучені Штати уклали угоду про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Його головне завдання – залучення міжнародних інвестицій в українську економіку, при цьому повний контроль над ресурсами залишається за українською стороною.
Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко поідомила про перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Вже у вересні, під час візиту до Києва делегації Міжнародної фінансової корпорації розвитку США, планується обрати пілотні проєкти для впровадження.