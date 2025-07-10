Трамп инициировал создание американского Инвестиционного фонда реконструкции Украины, – Бессент

Президент США инициировал создание Инвестиционного фонда реконструкции Украины. Цель заключается в мобилизации американских компаний, специалистов и ресурсов для восстановления нашего государства.

Об этом во время Конференции по восстановлению Украины заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп это подчеркнул, – в ОП назвали конкретные действия, которые начали делать США для Украины

Что известно об американском Инвестиционном фонде реконструкции Украины

Бессент присоединился к Конференции в Риме по видеосвязи. Он представил американский Инвестиционный фонд реконструкции, цель которого – мобилизация компаний, ресурсов и специалистов США для восстановления Украины.

Министр финансов отметил, что фонд создали по инициативе Дональда Трампа.

Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям, экономическое будущее Украины будет гораздо сильнее, чем прошлое. Инвестиционный фонд реконструкции является ключом к открытию этого многого будущего,

– заявил Бессент.

Также глава Минфина рассказал, что это партнерство позволит Вашингтону инвестировать вместе с Киевом в восстановление Украины. Бессент отметил, что оно привлечет "американские таланты и стандарты" для улучшения инвестклимата нашего государства и "не допустит выгоды для тех, кто финансирует российскую военную машину".

"Фонд реконструкции – это предвестник длительного мира. Верю, что это экономическое партнерство сделает обе наши страны снова великими", – подчеркнул американский министр.