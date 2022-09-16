С октября заработает ипотека под 3% годовых: кому будут предоставлять кредиты и на каких условиях

Уже этой осенью большинство украинцев смогут оформить ипотеку под 3% годовых. Премьер Денис Шмигаль также рассказал, что это можно будет сделать с помощью приложения Дия.

Ипотека в Украине под 3%

Одной программы стимулирования экономики, в том числе отрасли строительства, станет обновленная под нужды военного времени программа льготного ипотечного кредитования. На ипотеку под 3% годовых могут рассчитывать украинские военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем. Одновременно эта программа должна стать одним из драйверов восстановления экономики и восстановления нашего государства.

Начальный взнос составит 20% сроком до 20 лет.

Также премьер добавил, что сегодня правительство принимает еще два постановления, позволяющих запустить программу согласно обновленным правилам.

Подать заявку на ипотеку можно будет через действие

Вскоре правительство запустит в приложении Дия функцию подачи заявки на ипотеку. В настоящее время услуга находится в процессе разработки. Шмигаль подчеркнул, что все будет так удобно и просто.

Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку,

– рассказал он.