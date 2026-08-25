Тегеран бросил вызов Вашингтону: Иран готовится к новым санкциям

Иран готовится противостоять новому пакету американских санкций и уже разработал двухлетний план по преодолению их последствий. На фоне экономического давления ситуация обостряется и в Ормузском проливе, где неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер.

Иран готовится к новым санкциям США

Министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил, что Тегеран готов противостоять новому усилению экономического давления со стороны Вашингтона, сообщает LRT. По его словам, правительство страны подготовило план действий на ближайшие два года.

Они сделали все возможное, чтобы проверить решимость иранского народа и чиновников страны, но каждый раз терпели неудачу. Похоже, они хотят потерпеть еще одно поражение, – заявил Маданизаде государственному телевидению.

Он добавил, что правительство Ирана долгое время готовилось к такому сценарию и уже разработало стратегию реагирования на новые ограничения.

Заявление прозвучало после того, как министр финансов США Скотт Бессент представил новые меры по усилению экономического давления на Тегеран. Вашингтон также пригрозил торговым партнерам Ирана возможным отключением от долларовой финансовой системы.

Новые санкции касаются десятков физических лиц, компаний и судов, связанных с Ираном. В то же время США пока не применили самые жесткие из возможных мер, а конкретные сроки для потенциальных ограничений в отношении партнеров Тегерана не назвали.

В Ормузском проливе поврежден нефтяной танкер

На фоне нового витка экономического противостояния появилась информация об инциденте в стратегически важном Ормузском проливе. По данным британской службы United Kingdom Maritime Trade Operations, нефтяной танкер вблизи побережья Омана был поражен неизвестным снарядом.

Инцидент произошел примерно в 9 морских милях к северо-востоку от населенного пункта Аш-Шишах в Омане. В результате удара было повреждено машинное отделение, а судно утратило способность самостоятельно управлять движением. При этом члены экипажа не пострадали.

На данный момент неизвестно, кому принадлежит танкер и куда именно он направлялся. Также нет подтверждения, кто нанес удар.

Ормузский пролив имеет критическое значение для мирового энергетического рынка, поскольку через него проходят значительные объемы нефтяных и газовых поставок. На фоне конфликта между Ираном, США и Израилем движение танкеров по этому маршруту существенно сократилось, что усиливает риски для глобальных поставок энергоносителей.

В то же время реакция нефтяного рынка на новые американские санкции пока остается сдержанной. Во вторник цены на нефть даже снижались: инвесторы расценили переход Вашингтона к экономическому давлению как признак меньшей вероятности немедленного удара по мировым поставкам.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты начали новую масштабную кампанию экономического давления на Иран, пригрозив вторичными санкциями странам и компаниям, которые продолжают сотрудничать с Тегераном. Под ограничения попадут ключевые сферы иранской экономики, в частности цифровые активы, золото, технологии, авиация и судоходство.