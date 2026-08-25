Іран готується до нових санкцій США

Міністр економіки Ірану Алі Маданізаде заявив, що Тегеран готовий протистояти новому посиленню економічного тиску з боку Вашингтона, повідомляє LRT. За його словами, уряд країни підготував план дій на найближчі два роки.

"Вони зробили все можливе, щоб випробувати рішучість іранського народу та чиновників країни, але щоразу зазнавали невдачі. Схоже, вони хочуть зазнати ще однієї поразки", – заявив Маданізаде державному телебаченню.

Він додав, що уряд Ірану тривалий час готувався до такого сценарію і вже має стратегію реагування на нові обмеження.

Заява пролунала після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент представив нові заходи для посилення економічного тиску на Тегеран. Вашингтон також пригрозив торговельним партнерам Ірану можливим відключенням від доларової фінансової системи.

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Нові санкції стосуються десятків фізичних осіб, компаній і суден, пов'язаних з Іраном. Водночас США поки не застосували найжорсткіші можливі заходи, а конкретні терміни для потенційних обмежень щодо партнерів Тегерана не назвали.

В Ормузькій протоці пошкодили нафтовий танкер

На тлі нового витка економічного протистояння з'явилася інформація про інцидент у стратегічно важливій Ормузькій протоці. За даними британської служби United Kingdom Maritime Trade Operations, нафтовий танкер поблизу узбережжя Оману був уражений невідомим снарядом.

Інцидент стався приблизно за 9 морських миль на північний схід від населеного пункту Аш-Шишах в Омані. Внаслідок удару було пошкоджено машинне відділення, а судно втратило можливість самостійно керувати рухом. Водночас члени екіпажу не постраждали.

Наразі невідомо, кому належить танкер і куди саме він прямував. Також немає підтвердження, хто здійснив удар.

Ормузька протока має критичне значення для світового енергетичного ринку, оскільки через неї проходять значні обсяги нафтових і газових поставок. На тлі конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем рух танкерів через цей маршрут суттєво скоротився, що посилює ризики для глобальних поставок енергоносіїв.

Водночас реакція нафтового ринку на нові американські санкції поки залишається стриманою. У вівторок ціни на нафту навіть знижувалися: інвестори розцінили перехід Вашингтона до економічного тиску як ознаку меншої ймовірності негайного удару по світових поставках.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати розпочали нову масштабну кампанію економічного тиску на Іран, пригрозивши вторинними санкціями країнам і компаніям, які продовжують співпрацювати з Тегераном. Під обмеження потраплять ключові сфери іранської економіки, зокрема цифрові активи, золото, технології, авіація та судноплавство.