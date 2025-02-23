На оккупированных территориях Украины полезных ископаемых на 350 миллиардов долларов, – Свириденко

На временно оккупированных территориях есть полезные ископаемые на более 350 миллиардов долларов. Другие данные пока проверяются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко на форуме "Украина. Год 2025".

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Сколько ископаемых на оккупированных территориях

Свириденко сообщила, что на временно оккупированных территориях, которые сейчас находятся под контролем врага, есть полезных ископаемых на около 350 миллиардов долларов. Другие данные еще уточняются, ведь некоторые геологические документы очень старые. По ее словам, некоторые из них датированы 1946 или 1960 годом.

Это ресурсы, которыми сейчас владеет агрессор. Тот же титан используется для авиационной оборонной и медицинской отраслей и будет использоваться против нас в этой борьбе,

– сообщила Свириденко.

Она добавила, что сейчас нужно проводить геологические исследования, чтобы проверить, какие запасы действительно есть на территории Украины. Поскольку, по словам Свириденко, на данный момент точной цифры по ископаемым нет, то и в целом подробную информацию не выносят.

Кроме того, министр отметила, что задача Украины – это не только экспорт, но и привлечение инвестиций в перерабатывающую промышленность.