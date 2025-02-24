"Работать с Украиной бок о бок": Испания объявила о выделении помощи Киеву

Испания направит один миллиард евро на помощь Украине. В частности страны создадут украинский хаб в провинции Аликанте.

Помощь Украине от Испании

Так премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о работе бок о бок с Киевом, пишет 24 канал со ссылкой на его слова во время заседания "Поддерживай Украину".

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Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро на 2025 год. Мы будем работать с Украиной бок о бок над восстановлением, мы будем создавать новые структуры для повышения этого процесса и поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины,

– сказал Педро Санчез.

В частности он анонсировал создание Украиной и Испанией украинского хаба в провинции Аликанте и будут решать потребности украинской диаспоры. Кроме того, политик сделал заявление, что Мадрид поддерживает полный суверенитет Украины.

Для того, чтобы был справедливый мир, Украина должна быть за столом переговоров. Для того, чтобы мир был долговременным, Европа должна привлекаться к этому процессу. Для того, чтобы мир был комплексным, он не может сводиться к прекращению огня,

– отметил Санчез.

Важно! Премьер-министр Испании отметил, что его страны будет поддерживать Украину столько, сколько это нужно. В частности страна продолжит оказывать помощь с большей решимостью, чем это было раньше.