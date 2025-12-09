Несмотря на заявления медиа: в Еврокомиссии прокомментировали ситуацию о переговорах по активам России

Европейская комиссия продолжает переговоры с партнерами по G7 относительно использования замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине. В частности переговоры проводятся и с Японией.

Что известно о замороженных активах России?

В общем любые пункты мирных планов, касающихся активов на территории Евросоюза, должны обсуждаться с участием его участников, пишет 24 Канал со ссылкой на главную пресс-секретаря Европейской комиссии Паула Пиньо.

Она прокомментировала информацию из медиа о том, что Токио отклонило предложение ЕС по замороженных активов России. Пиньо сказала, что дискуссии пока продолжаются.

Мы действительно ведем переговоры с нашими партнерами из G7 и изучаем, какова их заинтересованность в предоставлении займа на возмещение убытков... Мы пытаемся объединить усилия внутри ЕС, а также за его пределами, обращаясь к нашим партнерам из G7 и, конечно, включая Японию, которая также владеет такими активами, чтобы изучить возможности вклада,

– пояснила Паула Пиньо.

Она также добавила, что Еврокомиссия не вдается в подробности обсуждений плана урегулирования мира в Украине. Но следит за его изменениями.

Заметьте! Пиньо заявила, что в оригинальном мирном плане были некоторые вопросы, которые непосредственно касаются ЕС, в частности относительно замороженных активов, которые находятся на территории союза. И это одна из тем, которая действительно требует обсуждения с ЕС, если она должна быть частью этого мирного плана.

Напомним, что Politico писало, что Токио отклонило предложение ЕС присоединиться к его плану использовать замороженные российские государственные активы для финансирования Украины.

По словам двух дипломатов ЕС, Япония дала понять, что не может использовать близько 30 миллиардов долларов российских замороженных активов, которые находятся на ее территории.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических опасений.

Что известно о позиции стран G7?