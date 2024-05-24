Использовать их сможем не скоро: что предлагает Запад по замороженным российским активам

Издание Bloomberg сообщило, что шансы по использованию замороженных российских активов в пользу Украины растут. Однако это произойдет еще не скоро.

Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурс, отметив, что США предложили создать облигации, которые бы покупали инвесторы. Таким образом Украина получит финансовые гарантии.

Использовать сможем не скоро

По словам Фурса, Украина не близко к использованию замороженных российских активов. Речь идет исключительно об использовании в 2025 году доходов от российских активов, которые будут поступать в ближайшее время, следующие 10 – 15 лет. Таким образом наше государство ежегодно будет получать 3 – 4 миллиарда евро.

Это недостаточно для финансирования потребностей Украины ежегодно, особенно в 2025 году. У нас пока не расписано, как мы будем финансировать как дефицит бюджета, так и военную помощь,

– отметил экономист.

Предложение США

Фурс рассказал, что США предложили создать облигации, условно, на 50 миллиардов долларов, привлечь инвесторов, которые будут покупать облигации, ведь им покажут, как потом будет идти денежный поток и какие проценты они будут получать от российских активов ближайшие 10 – 15 лет.

Таким образом инвесторы будут готовы сейчас дать эти 50 миллиардов, будут обеспечены будущими платежами, которые генерируются российскими активами, а Украина получит точные финансовые гарантии,

– отметил экономист.

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