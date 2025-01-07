Индонезия официально вступила в БРИКС
Индонезия и ранее выражала желание вступить в БРИКС. Благодаря этому должно произойти укрепление развивающихся стран и продвигающих интересы Глобального Юга.
Для чего Индонезии членство в БРИКС
Бразилия, которая является председателем блока в этом году, объявила, что члены БРИКС одобрили вступление Индонезии в организацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Справка: Глобальный Юг – неологизм, применяемый к странам, которые Всемирный банк оценивает как государства с низким или средним доходом в Карибском бассейне, Африке, Латинской Америке и Азии.
Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге,
– говорится в заявлении бразильского правительства.
Кто входит в БРИКС?
БРИКС – международная организация развивающихся стран. Речь идет о государствах крупнейших по площади и количеству населения. Сейчас в БРИКС входят Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, ОАЭ, Россия Эфиопия, Иран, Индия, Бразилия.