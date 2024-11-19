Дело не в Трампе: почему на самом деле падает евро

Сейчас на валютном рынке ощущается ослабление евро. Некоторые связывают эти тенденции с выборами в США. Однако это не совсем так. Для полноты картины стоит учитывать и другие факторы влияния на евро.

Какие факторы больше всего повлияли на курс евро

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что ослабление евро в первую очередь связано с войной в Украине. В частности, на ситуацию влияет отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Также повлияло закрытие европейских поставок в Россию в автомобильной и перерабатывающей промышленности. Точнее, они продолжаются, но длинными логистическими цепочками, которые проходят через Турцию, Армению и Среднюю Азию. По сравнению с предыдущими объемами, это капельные поставки.

Шевчишин также уточняет, что весомое влияние на курс евро имеют разные процентные ставки центральных банков ЕС и США. Сейчас эти показатели таковы:

в Европейском банке процентная ставка центрального банка составляет 3,4%;

в США – 4,75%.

Обратите внимание! По мнению Шевчишина, ситуация в экономиках Китая и США гораздо лучше, чем в Европе.

Как повлияет на евро политика Трампа

Трамп анонсировал проведение протекционистской политики. То есть, новоизбранный президент США стремится защитить американский рынок. Эта политика будет реализовываться, в частности, через введение определенных ограничений и пошлин.

Сейчас все ожидают, что он начнет реализовывать эти заявления, что еще больше будет давить на европейский рынок и валюту. Кроме того, большинство стран НАТО расположены именно в Европе, и они будут обязаны тратить не менее 2% бюджета на оборону,

– отмечает аналитик.

Как отмечает Шевчишин, средства на оборону страны Европы будут "забирать" из других секторов. Например, из социальных сфер.